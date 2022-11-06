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НовостиПолитика6 ноября 2022 6:29

Волгоградских мобилизованных готовят к городским боям

В учебном центре Минобороны продолжаются тренировки военнослужащих
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Военных учат штурмовать города и села.

Военных учат штурмовать города и села.

Фото: Юлия Данильченко

В одном из учебных центров Минобороны РФ на территории Волгоградской области продолжается подготовка мобилизованных к участию в спецоперации на Украине. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, военных учат, как действовать в условиях городского боя.

Ранее мобилизованные изучили, как в составе группы огневого штурма атаковать обороняющегося в населенном пункте противника, наступать и эффективно вести огневые контакты.

- Также военнослужащие в составе групп отработали на практике «зачистку» занятого населенного пункта от вооруженных формирований противника и заняли выгодные рубежи для развития дальнейшего наступления, - отметили в пресс-службе Южного военного округа.