6 ноября в Волгограде обещают туманы и до +6 градусов тепла

По утрам в ближайшие три дня на город будет опускаться туман. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В последний день больших ноябрьских выходных в Волгограде будет сухая погода. Из-за перепада температур после ночных -2 утро начнется с тумана. Днем, по прогнозу Волгоградского ЦГМС, будет облачно с прояснениями. В городе потеплеет до +5, по области до +6.

Примерно такая же погода сохранится в начале рабочей недели. Волгоградцам не обещают дождей, будет сухо и прохладно. В Волгограде будет +3…+5 в дневные часы, в области от +2 до +7 градусов тепла. С понедельника северо-восточный ветер изменит направление на юго-восточный, но сильного потепления он не принесет. Все ближайшие три дня по утрам будут опускаться туманы.