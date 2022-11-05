В Камышине Волгоградской области открылась зимняя часть аквапарка

Зимняя часть аквапарка открылась на этих выходных. Фото: администрация Камышина / https://t.me/admkam34

Мэрия Камышина в субботу, 5 ноября сообщила, что в городе открылся крытый аквапарк. Он заработал на базе отдыха «АвиаБаза» и будет всесезонным. До этого здесь уже функционировала летняя часть. Водные горки, аттракционы и бассейны под крышей ждут как камышан, так и других жителей Волгоградской области по пятницам, субботам и воскресеньям. Развлекательный комплекс работает с 10 утра до 20 часов вечера.

Власти города отмечают, что это еще один шаг в развитии туристического кластера. До этого туристы съезжались в Камышинский район ради участия в арбузном фестивале и для посещения Щербаковского парка. Возможно, водные развлечения станут еще одной точкой притяжения для поклонников этого вида активного отдыха. В Волгоградской области постепенно создают инфраструктуру для внутреннего туризма.