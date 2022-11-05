В Волгограде в ночь на 7 ноября отключат свет в Краснооктябрьском районе

Жителям двух улиц предстоит сидеть при свечах. Фото: Алексей ФОКИН

В Волгограде продолжаются отключения света, необходимые энергетикам для проведения ремонтных и профилактических работ. Но если в основном они проходят в рабочие дни и дневные часы, после 9 утра, то на этот раз волгоградцев решили оставить без света вечером в выходной. О предстоящих отключениях в Краснооктябрьском районе Волгограда сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг – Волгоградэнерго».

Свет на проспекте Волжском, 6 и в домах №1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 5-19, 12, 14, 16 по улице Прибалтийской исчезнет в 20.00 6 ноября. Вернуть свет обещают в час ночи 7 ноября. Поэтому жителям домов лучше заранее позаботиться и погладить вещи, зарядить гаджеты, купить свечи для романтического вечера.