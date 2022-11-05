Роспортребнадзор заявил, что питьевая вода в кранах волгоградцев вновь соответствует нормам

Водопроводная вода больше не опасна для здоровья волгоградцев. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградцам снова без опасений можно пить воду из крана. Также в Волгоградской области можно возобновить занятия в школах и детсадах. Мониторинг водопроводной воды в социально-значимых учреждениях Волгограда и в разводящей сети города, который провел Роспотребнадзор, показал: питьевая вода в кранах соответствует нормативным показателям. Об этом в субботу, 5 ноября сообщили сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Напомним, после длительного отключения воды в Советском и Ворошиловском районах из-за масштабной аварии на канализационном коллекторе Роспотребнадзор не советовал волгоградцам пить воду из крана – в целях дезинфекции в нее добавили много хлорки. Горожанам предлагали пить бутилированную воду, а водопроводную использовать лишь в технических целях. По этой же причине детей отправили на дистанционное обучение.

За эти дни санитарные врачи с участием аккредитованных лабораторий провел ряд исследований водопроводной воды. Теперь вода в кранах снова стала питьевой.