В Волгоградские поликлиники закупили новые рентген-аппараты и маммограф

Под новую аппаратуру отремонтируют кабинеты в поликлиниках. Фото: администрация области.

Волгоградцам скоро станет гораздо проще попасть на рентген. В последнее время, к сожалению, для многих это стало квестом. Рентген-аппараты и флюорографы ломались, волгоградцев гоняли по поликлиникам по всему городу. В комитете здравоохранения сообщили хорошую новость: до конца года в регион доставят пять рентген-аппаратов, флюорограф и маммограф. Медоборудование уже закупили программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Теперь в помещениях поликлиник, в которых установят эту технику, делают ремонт.

По информации облздрава, шесть поликлиник приступили к ремонту и отделки кабинетов, в которых установят новое диагностическое оборудование. Цифровые рентген-аппараты смонтируют в волгоградских поликлиниках №2, 3, 28 и 30. Цифровой маммограф достанется горобольнице № 2 Волжского. Еще две единицы техники отправят в Ольховский район. Всего за последние два года в для волгоградских поликлиник и больниц закупили 370 единиц современной медицинской техники.