В октябре волгоградцы чаще всего называли сыновей Артемами, а дочерей Софиями

Малыши еще не знают, какое экзотическое имя им выбрали родители. Фото: Олег УКЛАДОВ

Хотя с демографией в Волгоградской области все печально, но наши мужчины и женщины все равно становятся родителями и после появления на свет долгожданных детей спешат в ЗАГС получать первый документ на малыша. Вот здесь часть волгоградцев следует моде, и вписывает в свидетельство о рождении самые популярные имена, а кому-то хочется экзотики. В отделе ЗАГС комитета юстиции Волгоградской области рассказали, какие имена при регистрации рождения в октябре давали волгоградские папы и мамы своим детям.

Самыми популярными в прошедшем месяце у новорожденных волгоградцев стали имена Артем, Максим, Михаил, Александр, Иван, Матвей, София, Ева, Анна, Виктория, Варвара, Мария. Нетрадиционно подошли к выбору имени для мальчика родители Гавриила, Клима, Елизара, Сергия, Соломона, Ульяна, Устина. Проявили фантазию и родители девочек. Самыми редкими среди новорожденных волгоградок стали имена Дева, Алмаз, Дания, Диора, Иветта, Лукерья, Любава, Муза.