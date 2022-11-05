Более 70 дорог в Волгограде отремонтировали с начала года

К ремонту улицы Кубанской приступили только в ноябре. Здесь сняли весь старый асфальт. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже более 70 городских магистралей привели в порядок дорожники с начала года в Волгограде. Городские власти начинают подводить итоги дорожных работ, хотя сезон еще не окончен. К примеру, только два дня назад в Волгограде приступили к ремонту участка улицы Володарского и продолжающей ее Кубанской. В границах от пожарной каланчи до Второй продольной отфрезеровали всю дорогу. Старый асфальт снимали по ночам, чтобы не создавать пробки на и без того узкой дороге. Ремонт этих улиц также ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На всех ремонтируемых по этой программе улицах дорожники ведут ремонт по одной технологии: срезают весь старый асфальт и укладывают два слоя нового. Финишный слой - из шебеночно-мастичного асфальтобетона. Наиболее прочного, как говорят городские власти. Подрядчиков выбирают на аукционах и контролируют их работу на каждом этапе. В случае несоответствия новой дороги ГОСТам их могут заставить переложить весь асфальт заново.

На ряде объектов в этом году обновили не только проезжую часть, но и пешеходные зоны. К примеру, на улицах Ленина и Коммунистической в центре города. В следующем году центр Волгограда ждет масштабный ремонт дорог.