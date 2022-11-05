Волгоградская полиция задержала 24 нетрезвых водителя в День народного единства

Многие рискнули сесть за руль нетрезвыми. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

4 ноября в Волгоградской области произошло только 2 аварии с пострадавшими. Тройное ДТП случилось на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе: «Ниссан Х-трэйл» вылетел на встречку и врезался в «Шевроле Ниву» и «ВАЗ-212140». Пострадал 64-летний пассажир ВАЗа. Еще в одном столкновении в Кировском районе травмы получила 59-летняя женщина-водитель «Рено». Учитывая, сколько было пьяных за рулем в этот день, итоги могли быть печальнее.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, только полиция во время рейдов 4 ноября задержала 24 нетрезвых водителя. Скольким еще удалось прокатиться пьяными и не попасться, остается только догадываться. К счастью, эти люди не успели никого покалечить.

Впрочем, одна авария уже в 5 утра 5 ноября в Волгограде могла случиться по причине опьянения водителя. На проспекте Ленина в Волгограде «Лада Приора» на полной скорости врезалась в троллейбус на встречке буквально на пустой дороге. Были ли в крови у водителя алкоголь или наркотики, установит экспертиза. В итоге этой аварии погиб сам 20-летний водитель и его сверстница пассажирка.