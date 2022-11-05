Страшные кадры с места столкновения «Приоры» и троллейбуса в Волгограде опубликовало МВД

Водитель и пассажирка легковушки погибли на месте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская полиция устанавливает обстоятельства жуткого ДТП, которое произошло в 5 утра 5 ноября в Краснооктябрьском районе Волгограда. На Проспекте Ленина в районе остановки «площадь Возрождения» разбилась в хлам «Лада Приора», в которой ехали 20-летние парень и девушка. Оба погибли на месте.

По информации полиции, и это отчетливо видно на видео, водитель легковушки не справился с управлением и через несколько полос и двойную сплошную вылетел на встречку прямо в лоб троллейбусу, который отъезжал от остановки. Общественный транспорт ехал по маршруту 8а с Тулака до Инструментального завода, «Приора» неслась со стороны 39-й Гвардейской в сторону центра города.

Врачи оказали помощь водителю троллейбуса на месте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По сообщению облздрава, приехавшие на место скорые оказали медицинскую помощь водителю троллейбуса. Водитель и пассажирка легковушки были уже мертвы.