Волгоградскую область за 8 месяцев 2022 года покинули 39,5 тыс человек

В Волгограде остается все меньше людей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Росстат обновил свой доклад о социально-экономическом положении России и подвел общие итоги миграции населения в январе-августе 2022 года. В России зафиксирована миграционная убыль. Уехало из страны с января по август больше людей, чем прибыло. На 2,698 млн убывших 2,636 прибывших. В такой же ситуации и Волгоградская область. Если в прошлом году за этот период у нас фиксировался прирост населения за счет миграции, то в этом году – минус, причем самый большой в южном федеральном округе.

По данным Росстата, Волгоградскую область в январе-августе 2022 года покинули 39 тысяч 501 человек. Переехали жить в наш регион всего 35713 человек. За этот период миграционная убыль составила 3788 человек. Это наибольший процент убыли среди наших соседей по ЮФО. Год назад у нас был миграционный прирост в 783 человека.

В минусе так же как и мы Адыгея, Калмыкия, Крым, Астраханская и Ростовская область. Миграционный прирост только в Краснодарском крае и Севастополе. Причем, на Кубани прибавилось более 10 тысяч человек за счет миграционных потоков. В Краснодарский край за эти 8 месяцев приехали 105 тысяч жителей.