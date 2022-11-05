На видео попало столкновение «Приоры» с троллейбусом в Волгограде, в котором погибли парень с девушкой

Момент аварии сняли дорожные камеры. Фото: кадр с уличных камер видеонаблюдения.

ДТП произошло рано утром 5 ноября в Краснооктябрьском районе Волгограда. На остановке пл. Возрождения в новый троллейбус на автономном ходу, ехавший по маршруту 8а (Тулака – Инструментальный завод) на полной скорости влетела «Лада Приора». Легковушка неслась со стороны Красного Октября в сторону центра. По информации экстренных служб, находившиеся в «Ладе» 20-летние водитель и пассажир скончались на месте аварии. Очевидцы трагедии пишут, что это были парень и девушка.

Проверяется информация о том, что молодежь в «Приоре» была в состоянии наркотического опьянения. Так это или нет, установят судмедэксперты.

По сообщению облздрава, приехавшие на место ЧП медики оказывали помощь и водителю троллейбуса. Разбираться в обстоятельствах аварии приехали все экстренные службы, включая руководство «Метроэлектротранса».