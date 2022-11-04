В Волгограде и области 5 ноября будет морозная ночь

В Волгограде в субботу осадков не будет Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области ближайшая ночь будет морозной. Местами температура воздуха понизится до -4 градусов. В течение суток 5 ноября в районах региона небольшие дожди и мокрый снег, в Волгограде без осадков. На всей территории области в субботу ночью и утром будет туман. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС. 5 ноября погода будет не слишком ветреной, скорость составит 5-10 м/с.

По области в ночные часы температура воздуха будет +1...-4º, днем +1...+6º. В Волгограде ночью 0... -2º, днем +3...+5º.