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НовостиОбщество4 ноября 2022 16:36

В Волгограде и области 5 ноября будет морозная ночь

Местами температура воздуха опустится до -4 градусов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде в субботу осадков не будет

В Волгограде в субботу осадков не будет

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области ближайшая ночь будет морозной. Местами температура воздуха понизится до -4 градусов. В течение суток 5 ноября в районах региона небольшие дожди и мокрый снег, в Волгограде без осадков. На всей территории области в субботу ночью и утром будет туман. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС. 5 ноября погода будет не слишком ветреной, скорость составит 5-10 м/с.

По области в ночные часы температура воздуха будет +1...-4º, днем +1...+6º. В Волгограде ночью 0... -2º, днем +3...+5º.