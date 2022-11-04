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НовостиПроисшествия4 ноября 2022 14:34

В Волгоградской области пассажир угнал у таксиста машину

Водитель услышал угрозы в ответ на просьбу не курить в салоне
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Подозреваемого задержали инспекторы ГИБДД

Подозреваемого задержали инспекторы ГИБДД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Урюпинске пассажир угнал машину у таксиста. Ночью 2 ноября 21-летний водитель обратился в полицию с заявлением об угоне служебного автомобиля «Лада Гранта». Он сообщил, что во время выполнения заказа попросил двоих клиентов не курить в салоне. В ответ на это пассажиры начали угрожать таксисту. Испугавшись расправы, молодой человек бросил машину с ключами в замке зажигания. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Воспользовавшись отсутствием водителя, один из пассажиров совершил угон транспортного средства, которое впоследствии бросил на автозаправочной станции, - уточнили в региональном Главке МВД.

Угонщика нашли инспекторы ГИБДД. Подозреваемым оказался 29-летний ранее судимый житель Урюпинска. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании мужчине меры пресечения.