«Ротор» в концовке спасся в игре с «Биологом-Новокубанск»

Волгоградская команда на выезде заработала ничью. Фото: СК "Ротор".

В 16-м туре группы 1 Второй лиги «Ротор» на выезде сыграл вничью со счетом 2:2 с «Бологом-Новокубанск» из поселка Прогресс. По ходу матча волгоградской команде пришлось дважды отыгрываться. Причем во второй раз они сделали это в концовке.

Первый мяч «сине-голубые» пропустили на 18-й минуте от Дмитрия Переверзева. До перерыва восстановил статус-кво Илья Сафронов. В начале второго тайма Амирхан Темуков снова вывел «Билого» вперед. И когда встреча уже близилась к финальному свистку, «Ротор» заработал пенальти. Во время первого тайма Сергей Зуйков попал в перекладину, после чего волгоградцы все-таки затолкали мяч в ворота. Однако главный арбитр показал, что 11-метровый нужно перебить. Со второй попытки Сергей Зуйков оказался точен.

После ничейного результата отставание подопечных Алексея Стукалова увеличилось. Лидирующая «Чайка» опережает «Ротор» на 8 очков. Следующий матч «сине-голубые» проведут дома. 9 ноября в 19.00 на «Волгоград Арене» команда примет «Кубань Холдинг».