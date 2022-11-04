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НовостиОбщество4 ноября 2022 9:37

В Волгограде завершается работа дачных автобусов

Они перестанут ходить 7 ноября
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Дачные автобусы перестанут ходить 7 ноября. Фото: Архив "КП".

Дачные автобусы перестанут ходить 7 ноября. Фото: Архив "КП".

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В жителей Волгограда остаются последние деньки, чтобы спеть съездить на свои дачи на общественном транспорте. Дачные автобусы будут ходить до 6 ноября включительно, с 7 ноября сезонные маршруты работать перестанут. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

- В текущем году автобусы дачных маршрутов, обслуживаемых МУП «ВПАТП № 7», совершили свыше 26 тысяч рейсов, за которые перевезли порядка 900 тысяч человек, - отметили в мэрии.

В этом году в Волгограде работали 12 дачных сезонных автобусных маршрутов. На них горожане могли добраться до 14 СНТ в разных районах областного центра.