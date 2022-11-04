В центре Волгограда состоялся крестный ход: фоторепортаж

Утром в Волгограде состоялся Крестный ход Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 4 ноября, как и по всей стране, отмечают День народного единства. Утром в пятницу в центре города прошел Крестный ход. Перед его началом в кафедральном Александро-Невском соборе состоялась Божественная литургия. Затем от храма верующие направились на Центральную набережную. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж Крестного хода в Волгограде 4 ноября 2022 года.

Колонна православных верующих пошла от храма Александра Невского Фото: Екатерина СИМОХИНА

В этом году маршрут изменился, в пойму Царицы Крестный ход не направился Фото: Екатерина СИМОХИНА

В этом году маршрут Крестного хода был изменен. Обычно он завершается в пойме Царицы у интерактивного музея. Однако из-за крупной коммунальной аварии, которая разрушила склон рядом со сквером Александры Пахмутовой и залила пойму Царицы фекальными реками, финальную точку колонны верующих пришлось изменить. Православные прошли до фонтана «Искусство» на верхней террасе Центральной набережной.

По завершении Крестного хода на набережной прозвучал колокольный звон Фото: Екатерина СИМОХИНА

По завершении Крестного хода на верхней террасе центральной набережной начался митинг-концерт, в котором также принимают участие чиновники, политики, общественники, студенты.

После Крестного хода начался митинг-концерт Фото: Екатерина СИМОХИНА

На набережной собрались общественники, чиновники, молодежь Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, в День народного единства в Волгограде перекрыли для автомобилей улицу Чуйкова, площадь Павших борцов и примыкающие к ней дороги на Гоголя, Мира, Аллее Героев.