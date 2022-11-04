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НовостиОбщество4 ноября 2022 8:18

В Волгоградской области нашли одну из двух пропавших сестер

Девочка уехала из дома почти на 300 км
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Полицейские нашли одну из двух пропавших сестер

Полицейские нашли одну из двух пропавших сестер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области в конце октября исчезли две сестры из поселка Новостройка Палласовского района. Полицейские сообщили, что спустя две недели удалось найти одну из пропавших девочек. 16-летняя школьница уехала почти на 300 км от дома. Во время поисков ее нашли полицейские Городищенского района. Сейчас девочка уже с родителями, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Сотрудникам ПДН предстоит выяснить, где находилась несовершеннолетняя с момента ухода, а также причины, побудившие на этот шаг, - добавили в региональном Главке МВД.

Младшую сестру пока найти не удалось, 14-летнюю девочку продолжают искать.

Напомним, вечером 21 октября две сестры ушли из дома и не вернулись. Об исчезновении дочерей в полицию сообщил их отец.