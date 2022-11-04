В Волгоградской области нашли одну из двух пропавших сестер

Полицейские нашли одну из двух пропавших сестер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области в конце октября исчезли две сестры из поселка Новостройка Палласовского района. Полицейские сообщили, что спустя две недели удалось найти одну из пропавших девочек. 16-летняя школьница уехала почти на 300 км от дома. Во время поисков ее нашли полицейские Городищенского района. Сейчас девочка уже с родителями, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Сотрудникам ПДН предстоит выяснить, где находилась несовершеннолетняя с момента ухода, а также причины, побудившие на этот шаг, - добавили в региональном Главке МВД.

Младшую сестру пока найти не удалось, 14-летнюю девочку продолжают искать.

Напомним, вечером 21 октября две сестры ушли из дома и не вернулись. Об исчезновении дочерей в полицию сообщил их отец.