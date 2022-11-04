Волгоградских автомобилистов предупредили об опасной незамерзайке

Волгоградским водителям рассказали об опасности незамерзайки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области в ночные часы уже становится морозно, наступило время, когда водителям стоит позаботиться о переобувании машин на зимние шины и покупке незамерзайки. Кстати, автомобилистам нужно внимательно относиться к выбору стеклоомывающей жидкости. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выпустило рекомендации при покупке незамерзайки.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, на емкости нужно внимательно изучить маркировку, которая должна быть четкой, разборчивой и сохраняться в течение всего срока использования стеклоомывающей жидкости. Нужно обращать внимание на срок годности, правилам использования и состав добавок в процентах. Продавец обязан предоставить покупателю сведения о номере свидетельства о государственной регистрации нанезамерзайку сроке его действия и об организации, его выдавшей. Если она уже используется, то водителям и пассажирам нужно обращать внимание на запах и свое самочувствие.

- Стеклоомывающая жидкость для автомобилей производится из водно-спиртовых растворов с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов и красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, - отметили Роспотребнадзоре.

Незамерзайки на спиртовой основе изготавливаются из непищевых спиртов, так что ни о каком употреблении ее даже не может идти речи. Хотя некоторых это не останавливает, что приводит к трагическим последствиям. Попадаются нелегальные стеклоомывающие жидкости, в которых содержится запрещен к использованию в этих целях метанол. Такие незамерзайки строго запрещается покупать, так как метанол поражает нервную и сосудистую системы, зрение, при вдыхании может вызвать острые отравления со смертельным исходом.