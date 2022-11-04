Волгоградцы просят Генпрокуратуру и Госдуму не допустить передачу электротранспорта в концессию

Активная группа волгоградцев выступает против передачи электротранспорта в концессию Фото: Эдуард Пальгунов

Активная часть жителей Волгограда выступает против передачи городского электротранспорта в концессию. Чтобы предотвратить это, они обращаются в различные ведомства. Так инициативная группа подготовила коллективные заявления генеральному прокурору России Игорю Краснову, прокурору региона Денису Костенко и председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

- Передача в концессию городской инфраструктуры в нашем регионе и в других регионах привела к негативным разрушительным последствиям: стоимость услуг выросла, а дорогостоящая инфраструктура деградировала и/или была разрушена, - отметили в своих обращениях волгоградцы.

Активисты обратили внимание, что Вячеслав Володин в октябре на парламентских слушаниях раскритиковал идею передачи в концессию городского транспорта в различных регионах. Спикер Госдумы привел в пример Волгоград, отметив риск роста стоимости проезда. Поэтому инициативная группа волгоградцев задалась вопросами.

- Зачем сейчас администрация Волгограда пытается направить миллиарды рублей бюджетных средств в коммерческую организацию? Кто будет нести ответственность, если концессионер начнет разрушать линии троллейбусов и трамваев под предлогами «оптимизации» и «убыточности»? – отметили в своих заявлениях активисты.

Напомним, в Волгограде заговорили о передачи троллейбусов и трамваев в концессию в начале осени. Городские власти рассматривают предложение потенциального инвестора, которым выступает «Волгоградоблэлектро». Пока нет никаких решений и заявка на появление новой концессии в Волгограде в федеральный центр не отправлена.