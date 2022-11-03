В Волгограде из-за масштабной коммунальной аварии тысячи жителей остались без тепла и горячей воды

В Краснооктябрьском районе города в четверг остыли батареи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Едва волгоградцы пришли в себя после 5-дневного отключения воды из-за рванувшего коллектора, как в городе случилась новая коммунальная авария. На этот раз она лишила жителей Краснооктябрьского района горячей воды и отопления. В четверг, 3 ноября произошла авария на котельной 4-х связистов. Как объяснили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий теплоснабжения», причиной приостановки горячего водоснабжения и отопления стало падение давления в теплосети. В компании отмечают, что это коснулось ближайших к котельной домов и было кратковременным.

- В настоящий момент давление в теплосети удалось стабилизировать в большей части многоквартирных домов (5 ЦТП), тепло и горячее водоснабжение здесь подается в штатном режиме. Часть домов (3 ЦТП) подключены к резервной схеме подаче теплоносителя, - сообщили в «Концессиях». И пообещали, что в оставшиеся дома тепло и горячую воду вернут в ближайшее время.

Кроме того, сейчас аварийные бригады выясняют причины, почему упало давление. Работать обещают до полного устранения аварии.