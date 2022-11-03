В Кировском районе Волгограда построят новую дорогу

Новый проезд с тротуаром соединит две улицы. Фото: АВО

В Кировском районе Волгограда в 2023 году планируют построить новую дорогу. Проезд протяженностью более ста метров соединит улицы Григория Засекина и Маресьева вдоль квартала 07_01_206. Администрация города объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на проектирование. Начальная стоимость контракта – 3,8 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Проект строительства подрядчик должен подготовить до 31 августа 2023 года. Согласно документам, протяженность новой двухполосной дороги составит около 110 метров, рассчитана она на скорость движения в 40 километров в час, вдоль дороги предусмотрели метровый тротуар. При этом проектировщики должны использовать энергосберегающие технологии и устройство пандусов для маломобильных групп населения.