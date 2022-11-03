В праздничные дни волгоградцев ждет морозная погода

Затяжные выходные в Волгограде будут без осадков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впереди волгоградцев ждут три выходных дня, все они будут сопровождаться морозной погодой. Правда, ниже ноля температура воздуха будет по ночам, в Волгоградской области она опустится до -4 градусов. 4 ноября в районах региона местами утром и днем прогнозируются небольшие дожди и мокрый снег. В Волгограде без осадков. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС. Северо-западный, западный ветер в пятницу подует со скоростью 2-7 м/с.

По области в ночь на 4 ноября будет -4...+1º, днем +1...+6º. В Волгограде в ночные часы -1...+1º; днем +2...+4º.

В субботу и воскресенье осадки в виде мелкого дождя и мокрого снега будут местами по области. В ночные часы температура воздуха в районах будет опускаться до -3 градусов, в Волгограде – до -2 градусов. Днем столбики термометров в областном центре будут оказывать +3...+5º 5 ноября и +4...+6º 6 ноября.

Ранее в ГИБДД региона призвали автомобилистов не тянуть с переходом на зимние шины.