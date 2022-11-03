В волгоградском ЦПКиО зимние горки станут больше

В волгоградском парке зимние горки делают еще больше. Фото: Администрация ЦПКиО.

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда готовятся к новому зимнему сезону. В его преддверии там обновляют снежные горки, которые появились в прошлом году. Теперь они станут больше. Если раньше длина трассы была 70 метров, то теперь ее увеличивают до 80 метров. Кроме того, снежные горки станут выше – 8 метров, а также шире – 16 метров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.

- Горки будут еще более интересными для всех возрастов. На их территории также строится пункт проката для 120 ватрушек, - добавил Андрей Еркин.

На территории зимних горок в ЦПКиО в настоящее время также проводят озеленение. Агрономы высадили 35 сосен и елей. Высота крупномерных деревьев – более четырех метров.