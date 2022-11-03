Волгоградец Андрей Бебуришвили стал ведущим Comedy Club

Представит Андрея Бебуришвили публике Павел Воля. Фото: ТНТ

Волгоградец Андрей Бебуришвили заменит Гарика Харламова в качестве ведущего шоу Comedy Club на ТНТ. Увидеть его в этой роли можно будет в выпуске в праздничную пятницу, 4 ноября 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru на телеканале.

Представит набирающего популярность Андрея Бебуришвили публике Павел Воля, который объявит, что «настала пора новых ведущих». Затем они вместе придумают немало каламбуров и пройдутся остротами по гостям шоу.

- Мне понравилось. Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берет. – прокомментировал свой выход в новой роли Андрей Бебуришвили.

Совсем недавно Андрей Бебуришвили заменил Илью Соболева и стал ведущим хейт-шоу «Прожарка» на телеканале ТНТ4.