В Волгоградской области за неделю подорожали мясо, хлеб и молоко

В Волгограде подорожали некоторые продукты. Фото: Эдуард Абрамов

3 ноября Волгоградстат опубликовал изменение потребительских цен в магазинах Волгоградской области с 25 по 31 октября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, специалисты анализировали товары и услуги в Волгограде, Камышине и Михайловке.

По данным экспертов, за неделю в регионе на 0,8% подорожали свинина и говядина, на 0,5% ржано-пшеничный хлеб, на 0,2% молоко. Также в списке продуктов, которые повысились в цене, пшено (2,3%), сливочное масло (1,8%), сметана (0,4%), вареная колбаса (1,1%). Подорожали некоторые овощи и фрукты. Яблоки стали выше в цене на 2,9%, огурцы на 2,5%, бананы на 1,4%, помидоры на 1%, лук на 0,3%.

Вместе с тем подешевели морковь (3,1%), картофель (0,9%), свекла (0,8%), капуста (0,5%). Также снизилась стоимость муки (1,7%), подсолнечное масло и гречку (0,8%), соль (0,6%), рис (0,4%).