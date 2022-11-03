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НовостиОбщество3 ноября 2022 12:32

В аэропорту Волгограда появятся рейсы в Египет

Полеты будут выполняться раз в 10 дней
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Из волгоградского аэропорта запускаются рейсы в Египет

Из волгоградского аэропорта запускаются рейсы в Египет

Фото: Эдуард Пальгунов

Авиакомпания «Nordwind Airlines» запускает чартерные рейсы из аэропорта Волгограда в Египет. Из «Гумрака» самолеты будут отправляться в Шарм-Эль-Шейх. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда. Рейсы будут выполняться с 30 ноября каждые 10 дней.

Волгоградцы на египетские курорты будут летать на самолетах «Вoeing 737-800». Авиакомпания будет предлагать пакетные туры в Шарм-Эль-Шейх вместе с туроператором «PEGAS Touristik».

Напомним, летом в волгоградском аэропорту появились чартеры в турецкую Анталью. Также в «Гумраке» есть международные рейсы в Баку и Ереван.