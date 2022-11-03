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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 12:05

В Волгограде за взятки и мошенничество будут судить работников энергоснабжающей организации

Незаконно они заработали более 2,5 миллиона рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Каждому обвиняемому грозит до 12 лет колонии

Каждому обвиняемому грозит до 12 лет колонии

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинение бывшим сотрудникам энергоснабжающей организации. Ведущего инженера и мастера группы по учету электроэнергии будут судить за взяточничество и мошенничество. Они с 2020 по 2022 год получали от граждан, предпринимателей и юридических лиц взятки. За деньги энергетики не проводили проверки количества потребленной электроэнергии, не принимали меры при нарушениях и самовольном подключениям к электросетям. Незаконно инженер и мастер заработали 2,5 миллиона рублей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. В рамках расследования уголовных дел арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 9 миллионов рублей, - добавили в надзорном ведомстве.

Если бывший ведущий инженер ресурсоснабжающей организации, находящийся под домашним арестом, полностью признал вину, то мастер, который пребывает в СИЗО, только частично. Уголовное дело было направлено в Центральный районный суд. Каждому из обвиняемых грозит до 12 лет колонии.

Уголовные дела на 18 человек, которые давали взятки энергетикам, были направлены в суд раньше.