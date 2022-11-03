В Волгограде за взятки и мошенничество будут судить работников энергоснабжающей организации

Каждому обвиняемому грозит до 12 лет колонии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинение бывшим сотрудникам энергоснабжающей организации. Ведущего инженера и мастера группы по учету электроэнергии будут судить за взяточничество и мошенничество. Они с 2020 по 2022 год получали от граждан, предпринимателей и юридических лиц взятки. За деньги энергетики не проводили проверки количества потребленной электроэнергии, не принимали меры при нарушениях и самовольном подключениям к электросетям. Незаконно инженер и мастер заработали 2,5 миллиона рублей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. В рамках расследования уголовных дел арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 9 миллионов рублей, - добавили в надзорном ведомстве.

Если бывший ведущий инженер ресурсоснабжающей организации, находящийся под домашним арестом, полностью признал вину, то мастер, который пребывает в СИЗО, только частично. Уголовное дело было направлено в Центральный районный суд. Каждому из обвиняемых грозит до 12 лет колонии.

Уголовные дела на 18 человек, которые давали взятки энергетикам, были направлены в суд раньше.