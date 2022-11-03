В Волгограде Крестный ход 4 ноября изменил маршрут из-за аварии

Крестный ход начнется у кафедрального собора. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В День народного единства, 4 ноября 2022 года, по центру Волгограда пройдет Крестный ход. Из-за коммунальной аварии на коллекторе в пойме Царицы его маршрут решили изменить - верующие пойдут не к интерактивному парку «Россия – моя история», а на Центральную набережную сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Перед Крестным ходом в Волгограде в кафедральном Александро-Невском соборе в 8 утра пройдет Божественная литургия. От храма православные в 9 часов утра крестным ходом пройдут до фонтана «Искусство» на Центральной набережной, а не в пойму Царицы, которой требуется дезинфекция после масштабной коммунальной аварии. После у фонтана пройдет митинг-концерт. Начало в 11.00.

В музеях Волгограда 4 ноября 2022 года вновь пройдет «Ночь искусств» (программа).