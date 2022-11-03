Волгоградский губернатор передал Кузбассу капсулу с землей Мамаева кургана

На Кузбассе открыли памятник Воину-освободителю. Фото: АВО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 3 ноября стал одним из участников торжественного открытия мемориального комплекса «Героям-сибирякам» и памятника Воину-освободителю в Кемеровской области – точной копии того, что есть в берлинском Трептов-парке. Глава региона передал жителям Кузбасса капсулу с землей Мамаева кургана, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации области.

Именно на Кузбассе волгоградский губернатор объявил о старте празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве.

Прототипом памятника «Воин-освободитель» стал уроженец Кузбасса Николай Масалов. Именно поэтому здесь появилась точная копия берлинского памятника. К ней ведет 300-метровая аллея, а вдоль нее на граните – имена сибиряков полных кавалеров ордена Славы, Героев Советского Союза и России. В Волгограде в память о героях-сибиряках, которые защищали Сталинград, тоже есть две аллеи, памятный знак и часовня-усыпальница.