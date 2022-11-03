Волгоградская область отправила мобилизованным снаряжение на 227 млн рублей

Мобилизованные бойцы получат необходимое снаряжение. Фото: АВО

Волгоградская область закупила и отправила мобилизованным из своего региона военнослужащим очередную партию снаряжения. Призванные по частичной мобилизации бойцы дали заявку на тактические рюкзаки, наколенники и налокотники, теплую обувь, ветровлагозащитные костюмы и зимние спальные мешки. Всего из Фонда поддержки СВО регион потратил на снаряжение 227 миллионов рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации области.

На сегодня Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО Волгоградской области предприниматели и волгоградцы перечислили около 460 миллионов рублей, на снаряжение мобилизованных по заявкам военных частей из денег потратили на закупку 227 миллионов.

Напомним, к ноябрю Волгоградская область полностью выполнила свое мобилизационное задание. Часть призванных из запаса военных уже отправились в зону СВО, часть еще проходит подготовку.