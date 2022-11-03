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НовостиОбщество3 ноября 2022 9:16

Пригородные поезда в Волгоградской области изменят расписание 4 ноября

Поезда пойдут по расписанию выходного дня
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Электрички пойдут по расписанию выходного дня. Фото: ПривЖД

Электрички пойдут по расписанию выходного дня. Фото: ПривЖД

Из-за длинных праздничных выходных в связи с Днем народного единства 4 ноября 2022 пригородные поезда в Волгоградской области пойдут по расписанию выходного дня. Кроме того, часть поездов отменят и назначат на другие дни. График движения изменится с 3 по 5 ноября, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Так, частично изменится график движения пригородных поездов Арчеда – Алексиково и Волгоград-1 – Ложки и обратно. Поезда повезут пассажиров 3 ноября вместо 4 ноября. А поезда Алексиково – Урюпино и обратно и Алексиково – Арчеда назначили на 4 ноября вместо 5 ноября 2022 года. Пассажирам лучше заранее ознакомиться с расписанием и планировать поездки.