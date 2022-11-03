В Волгограде и Волжском задержали трех курьеров телефонных мошенников

Пенсионеры отдали троице более 3 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская полиция вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали в Волгограде и Волжском трех курьеров телефонных мошенников. 18-летние астраханец и волжанин, а также 50-летний рецидивист из Адыгеи забирали деньги у пенсионеров, готовых спасти своих родственников от последствий якобы серьезных ДТП, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- Деятельность курьеров не была связана друг с другом, но по имеющимся сведениям координировалась из единого кол-центра, - рассказали в полиции.

Схема была типичной. Мошенники звонили пенсионерам и сообщали, что их родственник попал в ДТП. Чтобы тот избежал уголовной ответственности, требовали деньги, которые и забирали задержанные. Двоих курьеров 1 ноября задержали в Волжском, третьего - в Кировском районе Волгограда. Установлено, что пострадали от рук мошенников и их сообщников минимум 8 волгоградцев, которые отдали аферистам более 3 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовные дела, в суды ушли ходатайства об аресте.