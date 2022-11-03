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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:30

Под Волгоградом прокуратура заставила чиновников ликвидировать стихийную свалку

В Котово бытовым мусором захламили 1,7 га земли
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом прокуратура заставила чиновников ликвидировать стихийную свалку

Под Волгоградом прокуратура заставила чиновников ликвидировать стихийную свалку

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Котовский райсуд поддержал позицию прокуратуры Волгоградской области в вопросе ликвидации стихийной свалки на участке площадью более 1,7 га. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, земли принадлежали государству и не предназначались для складирования бытовых отходов. В обход закону территория покрылась опасным для экологии и почвы хламом.

Прокуратура подала исковое заявление в адрес администрации Котовского района с требованием соблюсти природоохранное законодательство.

- В настоящее время администрацией Котовского муниципального района судебное решение фактически исполнено - несанкционированная свалка ликвидирована, - подчеркнули в прокуратуре.