Под Волгоградом прокуратура заставила чиновников ликвидировать стихийную свалку Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Котовский райсуд поддержал позицию прокуратуры Волгоградской области в вопросе ликвидации стихийной свалки на участке площадью более 1,7 га. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, земли принадлежали государству и не предназначались для складирования бытовых отходов. В обход закону территория покрылась опасным для экологии и почвы хламом.

Прокуратура подала исковое заявление в адрес администрации Котовского района с требованием соблюсти природоохранное законодательство.

- В настоящее время администрацией Котовского муниципального района судебное решение фактически исполнено - несанкционированная свалка ликвидирована, - подчеркнули в прокуратуре.