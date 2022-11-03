Госавтоинспекция призвала волгоградцев переобуть свои автомобили

Волгоградских автомобилистов призвали переобуть машины на зимнюю резину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ноябре велик риск роста количества ДТП из-за переменчивой погоды. В межсезонье днем сохраняется плюсовая температура, а ночью и утром – мороз. При таких условиях летняя резина у автомобилей становится жесткой и теряет сцепление с дорогой. Поэтому Госавтоинспекция призвала волгоградских водителей задуматься о переобувании своих машин. Автомобилистам не стоит дожидаться выпадения снега или образования на магистралях гололеда, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- При среднесуточных температурах +5 по Цельсию уже необходимо задуматься о смене автомобильных шин, - отметили в региональной полиции.

Так что на этой неделе водителям лучше выбрать время для посещения шиномонтажки или самому переобуть машины на зимнюю резину. Кроме того, во время осенне-зимнего периода нужно быть осторожным и пешеходам. На улице темно становится все раньше, снижают видимость на дорогах туман и осадки.

- Госавтоинспекция рекомендует пешеходам в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора, предварительно убедившись в безопасности, - добавили в региональном Главке МВД.

По Волгоградской области в течение трех суток по ночам прогнозируются морозы до -4 градусов, а также дождь и мокрый снег. В Волгограде до 6 ноября, по сообщениям областного ЦГМС, будет без осадков, но в ночные часы столбики термометров опустятся до -2 градусов, днем до воскресенья - около +5 градусов.