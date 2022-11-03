Региональный оператор напоминает: старые шины нельзя выбрасывать на контейнерную площадку или в лес

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» с наступлением холодного периода года считает необходимым напомнить: шины – не ТКО и запрещены к захоронению. В настоящее время автовладельцы активно меняют резину на личном автотранспорте и некоторые из них несут старые шины на контейнерные площадки или выбрасывают в ближайшие лесопосадки. Данные факты регоператор регулярно фиксирует в ходе ежедневной работы или экологических акций по уборке природных территорий. Вероятно, до сих пор многие не знают, что вышедшие из употребления автопокрышки запрещены к захоронению действующим законодательством – распоряжением Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р.

Почему запрещены?

Во-первых, потому что пагубно влияют на экологию и здоровье человека: разлагаются более ста лет, выделяют токсины и канцерогены, загрязняют почву и грунтовые воды, при нагревании или сжигании выделяют высокотоксичные соединения, могут вызывать аллергию, астму и другие заболевания.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Во-вторых, потому что это ценный вторичный ресурс: из-за полезных компонентов в своем составе старые шины отлично перерабатываются. Они идут на изготовление новых автопокрышек, резиновой обуви, покрытий для спортивных или детских площадок, утеплителя и кровельных материалов для зданий, дорожной разметки, производства асфальта и даже топлива.

Куда девать?

Сдавать в лицензированные пункты утилизации и переработки, контакты которых размещены в открытом доступе в сети Интернет. Многие шиномонтажные мастерские имеют договоры на спецутилизацию шин и при смене резины предлагают автовладельцам оставить снятые покрышки у них. Волжский регенератно-шиноремонтный завод также принимает от населения отработанные автопокрышки.

«Ситиматик-Волгоград» призывает к осознанному обращению с производимыми отходами – не оставляйте отработанные автопокрышки на контейнерных площадках или в ближайших оврагах, сдавайте их на переработку.