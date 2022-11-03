В Волгограде 3 и 4 ноября перекроют дороги в центре

Дороги перекроют уже с вечера 3 ноября. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В День народного единства 4 ноября 2022 года в Волгограде пройдут крестный ход и митинг-концерт. На время подготовки и проведения массовых мероприятий в центре города вводится пешеходный режим. Перекроют уже с вечера 3 ноября улицу Чуйкова, площадь Павших Борцов и все прилегающие к ней улицы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Перекроют дороги в центре Волгограда с 20 часов 3 ноября до 13 часов 4 ноября 2022 года, - рассказали в администрации Волгограда.

При этом улицу Чуйкова закроют для автомобилей на участке в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской. Перекроют на это время также площадь Павших Борцов и прилегающие улицы Гоголя, Мира, Аллею Героев.