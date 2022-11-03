В Волгограде пенсионер на «семерке» сбил подростка на самокате

Двое подростков оказались в больнице. Фото: Тимур ХАНОВ.

Сразу три пешехода попали под колеса автомобилей за сутки 2 ноября на дорогах Волгограда и Камышинского района, два подростка получили травмы, погибла молодая женщина. На Спартановке 85-летний пенсионер на «ВАЗ-2107» сбил 13-летнюю девочку на самокате. Попавшее на видео ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. При этом подростку горел зеленый сигнал светофора, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

ДТП в Тракторозаводском районе произошло на улице Николая Отрады около трех часов дня. Как видно на кадрах видео с камер наблюдения, 85-летний водитель «семерки» выехал на перекресток на «красный», когда с обеих сторон проезжей части на дорогу вышли пешеходы. Ближе всего к ВАЗу оказались двое подростков на самокатах. Автомобиль наехал на 13-летнюю девочку. От удара ее вместе с самокатом подбросило в воздух и ударило о капот. Потом подросток упала на асфальт в нескольких метрах от машины. С места ДТП девочку увезли в больницу.

Еще одного 14-летнего подростка вечером в этот день 46-летний водитель на «Ладе-212140» сбил на улице Некрасова в Камышине. Юный пешеход переходил дорогу по «зебре» и тоже оказался в больнице. А вот ДТП с участием 26-летней женщины-пешехода на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» завершилось летальным исходом. Поздним вечером женщина вышла на дорогу прямо перед «Ладой Ларгус». Водитель не успел отреагировать, пешеход скончалась на месте ДТП.