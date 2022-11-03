Андрей Бочаров посетил промышленные площадки Кузбасса. Фото: Администрация Волгоградской обаласти.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров находится с рабочей поездкой в Кузбассе. В четверг утром глава региона встретился с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Руководители двух областей подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Теперь мы будет взаимодействовать с Кузбассом в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах, а также вместе развивать внутренний туризм и воспитывать молодежь.

С Кузбассом наш регион сотрудничает с 2019 года. Стороны презентовали друг другу свой инвестиционный потенциал, общаются в рамках конференций, на инвестиционных форумах. Сегодня договорились еще и о сотрудничестве в военно-патриотической и туристической сферах. В Волгоград для посещения значимых мест будут приезжать дети и молодежь из Кемеровской области, наша молодежь будет с ответным визитом изучать достопримечательности Кузбасса.

Также сегодня волгоградская делегация и Андрей Бочаров примут участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Сталинградской победы. Они пройдут в Кемеровской области. После наш губернатор посетит ряд промышленных и культурных площадок, сообщает пресс-служба главы региона.

- В их числе Сибирский кластер искусств, Кемеровское президентское кадетское училище, «Кузбасс Арена» и другие площадки, - рассказали в администрации Волгоградской области. До этого Андрей Бочаров посетил КАО «Азот» - предприятие химторасли в Кемерово, специализирующееся на производстве азотных удобрений и аммиачной селитры. Считается одним из ведущих в стране.

- Одним из вопросов является обмен практиками по улучшению экологической обстановки. Мы обсудили положительные практики предприятий по улучшению экологической безопасности двух регионов, и у нас может получиться большой совместный проект, - объяснил цели своей поездки на предприятие Андрей Бочаров.