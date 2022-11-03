Волгоградский СК начал проверку после гибели 47-летнего мужчины, отравившегося грибами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следком организовал проверку по факту гибели 47-летнего жителя села Малое Матышево Руднянского района. Как ранее сообщал сайт volgograd.kp.ru, в конце октября мужчина насобирал грибов и самостоятельно приготовил из них блюдо.

После употребления ему внезапно стало плохо. Он вызвал скорую. Врачи диагностировали «токсическое действие ядовитых грибов» и госпитализировали пациента в тяжелом состоянии в больницу №25 в Волгограде. Несмотря на все усилия медиков, спустя сутки мужчина умер.

- Причина смерти - отравление грибами, телесных повреждений не обнаружено, признаков криминального характера смерти нет, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Добавим, что в этом году грибами отравились около сотни человек, двое из них умерли. Волгоградцам напоминают об опасных последствиях ошибок, которые допускают даже опытные грибники.