Два района Волгограда оставили без света 3 ноября

Энергетики запланировали работы в двух районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух районах Волгограда 3 ноября 2022 года жители более десятка улиц остались без света и привычных удобств из-за плановых ремонтов на электросетях. В зону отключений электричества в четверг попали жилые массивы Краснооктябрьского и Кировского районов, в основном дома частного сектора, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Кировском районе с 9 до 15 часов в зоне локального блэкаута оказались поселок Саши Чекалина, дома № 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 67, 68, улица Кременская, №1а-19 и 2-20, улица Саши Чекалина, дома №2-44, Рябиновая, №1-13, 2-4 и Шаблиевская, №1-21.

На Красном среди коммунальных страдальцев с 12.00 до 15.00 попали улицы: Долинная, №17-71, 31а, 33а, 16-68, Земнухова, 2, Героическая и Кузбасская целиком, Коммунаров, 37, Камчатская, 1, 2, Магаданская, №1-17, 2-18, 37-51, 38-60, Павелецкая, 1, 2, Сормовская, №39, 42-50, Старобельская, №29-37, 30-40, Тираспольская, №1-53, 30-37, 49а, Тюленина, №1 и 2, Хибинская, 2 и пер. Хибинский, №3-11, 2-12, 14, 16, 1а, улица Хользунова, №126-168, 128-144, 126/а, 128/1, 130/1, 132/1, 134/1, 136/1, 138/1, 140/1, 142/1, 107, 111, 117, 131б, Шепетовская, №35 и 39, Шевцовой, №1 и 2.