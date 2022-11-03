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НовостиПолитика3 ноября 2022 6:34

В Волгоградской области военная полиция будет патрулировать дороги и вокзал

4, 5 и 6 ноября военнослужащие обеспечат безопасность
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба ЮВО.

Фото: пресс-служба ЮВО.

На период праздничных мероприятий в честь Дня народного единства военная полиция Волгоградской области будет усиленно патрулировать железнодорожный вокзал, дороги и объекты Минобороны.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, сотрудники ВАИ проследят за безопасностью движения военного автотранспорта по региональным дорогам. Более 30 патрулей будут следить за порядком в военных городках и на военных объектах, которые находятся на территории области.

- На вооружении подразделений состоят современные специализированные автомобили на базе УАЗ «Патриот», спецсредства, а также недавно поступившая экипировка «Колпак» и «Черепаха», - отметили в ведомстве.