В Волгограде рабочие завершили монтаж резервной трубы канализационного коллектора в пойме Царицы

Губернатор попросил завершить все работы на коллекторе к 4 ноября. Рабочие трудились круглосуточно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В четверг, 3 ноября к 5 часам утра рабочие завершили монтаж второй нитки канализационного коллектора, повреждение которого стало самой громкой коммунальной аварией в современной истории Волгограда. Резервный трубопровод на склоне поймы реки Царицы полностью сварили и соединили со старым, сейчас бригады укрепляют песчаную подушку под трубами.

Коммунальщики уложились в срок. Накануне Андрей Бочаров поставил задачу завершить все аварийно-восстановительные работы на коллекторе к 4 ноября. Далее власти будут решать, как действовать дальше. Есть идея сразу же начать строить третью нитку коллектора как задел на будущее, потому что жилищное строительство в Советском и Ворошиловском районах идет большими темпами, и нагрузка на коллектор растет. Также продолжится исследование старой части трубопроводов, к которой присоединили новые трубы. В каком она состоянии и не произойдет ли завтра новая авария, понять пока невозможно. Решается вопрос о проведении санации.