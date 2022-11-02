В Волгоградской области нашли сыр неизвестного происхождения

В регионе нашли небезопасный сыр Фото: Мария ЛЕНЦ

Россельхознадзор обнаружил в Волгоградской области сыр неизвестного происхождения. Он был выявлен в ходе мониторинга данных ФГИС «Меркурий» для пресечения и недопущения нарушений обязательных требований. ООО «Савушкин Продукт» вносило сведения о молочной продукции, которые не могут подтвердить происхождение сыра и безопасность используемого сырья. Об этом рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Юридическое лицо нарушило ветеринарное законодательство Российской Федерации. В его адрес было направлено предостережение о недопустимости нарушений и предложено работать согласно закону.

- Управлением Россельхознадзора применяются меры по стимулированию добросовестного соблюдения обязательных требований путем проведения профилактических мероприятий, - отметили в ведомстве.