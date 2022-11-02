В Волгоградской области 4 ноября пройдут митинги в поддержку СВО

В Волгограде главные события развернутся в центре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В День народного единства, 4 ноября 2022 года, в Волгоградской области пройдет около 60 митингов, марафонов и флешмобов в поддержку военнослужащих и добровольцев СВО. Основные события развернутся в Волгограде – по центру города пройдет Крестный ход, который завершится митингом-концертом у фонтана «Искусство» на Центральной набережной, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Откроет мероприятия в День народного единства в Волгограде 4 ноября 2022 в 8 утра Божественная литургия кафедральном соборе Александра Невского. Оттуда верующие крестным ходом пройдут до Центральной набережной. В 11 утра у фонтана «Искусство» начнется митинг-концерт. Изначально планировалось, что акция пройдет в пойме Царицы, но там случилась крупная коммунальная авария. Тематические площадки 4 ноября также откроют в районах Волгограда. А в музеях в этот день устроят "Ночь искусств" (программа).

В Волжском 4 ноября пройдет марафон «Волжский объЕДИНяет». В программе, которая начнется с 11 часов утра, - закладка памятной аллеи, благотворительный спектакль, «Фестиваль дружбы» и соревнования.