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НовостиОбщество2 ноября 2022 13:37

В Волгограде ближайшей ночью будет мороз

По области столбики термометров 3 ноября упадут до -5 градусов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В четверг в Волгограде будет без осадков

В четверг в Волгограде будет без осадков

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ближайшей ночью в Волгограде прогнозируется морозная погода. Она станет новым испытанием для жителей двух районов города, которые почти неделю мерзнут без отопления после коммунального ЧП. В ночь на 3 ноября в областном центре температура воздуха упадет до -2 градусов. Об этом рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

По области ночью и утром 3 ноября в отдельных районах небольшие дождь и мокрый снег, днем без осадков. В Волгограде будет сухо в течение всего четверга. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

По области температура воздуха ночью составит 0...+5º, при прояснении 0...-5º, днем +2...+7º. В Волгограде в ночные часы 0...-2º, днем +3...+5º.