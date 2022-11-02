Волгоградка отправится в колонию за оформленные на инвалида-сироту кредиты на 860 тысяч рублей

Аферистке не удалось обжаловать приговор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский областной суд 2 ноября рассмотрел апелляцию на приговор на 41-летнюю женщину. Ее осудили за обман на крупную сумму денег. Дарья Белоусова в августе 2017 года предложила знакомой сироте, которая была инвалидом третьей группы, оформить кредит на 360 тысяч рублей. Женщина уверяла, что будет погашать его сама. Однако она забрала деньги и обещания не выполняла. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Белоусова решила еще раз воспользоваться доверчивостью сироты-инвалида и оформила на нее новые кредиты на покупку дорогой бытовой техники. С августа по декабрь 2017 года женщина обманула знакомую более чем на 860 тысяч рублей.

В июле 2022 года Центральный районный суд наказал мошенницу 3-летним сроком, который она должна отбывать в колонии общего режима. Осужденная, которая вину не признала, пыталась оспорить приговор. Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры региона и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.