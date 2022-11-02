В Волгограде назвали фейком отключение воды из-за нового порыва на коллекторе

Трубу быстро заварили. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Промучившись больше пяти суток без воды, жители улицы Казахской и прилегающего частного сектора на СХИ в Советском, а также улицы Буханцева в Ворошиловском районах снова остались без воды 2 ноября. Одновременно по Сети пошло видео с очередным прорывом первого коллектора в пойме. Это фейк - в компании «Концессии водоснабжения» опровергают новые отключения воды из-за очередной аварии, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Восстановленная ветка канализационного коллектора продолжает работать, прекращение подачи водоснабжения потребителям не планируется. На штатный режим работы выходят все котельные, ранее попавшие под ограничение, - рассказали в Концессиях.

Тем временем, гуляющее по пабликам и чатам видео с очередным прорывом канализационного коллектора в пойме Царицы, было снято во время заседания оперштаба на месте ЧП. Фонтан пошел из старой трубы, к которой приварили новую. Трубу быстро заварили, но факт остался на видео. Но воду из-за этого не отключали, зато из-за слухов многие волгоградцы кинулись делать запасы, от этого упало давление. Сейчас вода доходит не до всех микрорайонов.