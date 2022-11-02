В тренерский штаб «Ротора» вошел Владимир Файзулин

Гендиректор клуба Павел Никитин представил Владимира Файзулина команде

В тренерском штабе «Ротора» 2 ноября произошли изменения. Его пополнил легендарный для волгоградского клуба Владимир Файзулин. Он займет в команде должность тренера, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора».

- На сегодняшней тренировке Владимира Файзуловича представили команде, - отметили в волгоградском клубе.

69-летний Владимир Файзулин стал шестым специалистом в тренерском штабе Алексея Стукалова. Также в него входят старший тренер Александр Нагорный, тренер вратарей Зураб Саная, тренер по физподготовке Яков Эрлих, тренер-аналитик Ренат Тагиров.

Отметим, Владимир Файзулин провел за «Ротор» в 70-80-х годах прошлого века в качестве нападающего более 250 матчей, в которых забил более 110 мячей. После завершения карьеры футболиста в разные годы работал тренером и на административных должностях в волгоградском клубе.