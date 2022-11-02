Суд оштрафовал купившую сертификат о вакцинации от COVID-19 волгоградку

За взятку врачу женщина заплатит 6 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировой судья участка №36 Дзержинского района Волгограда оштрафовал на 6 тысяч рублей женщину, купившую сертификат о вакцинации от COVID-19. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда, 2 июня 2021 года женщина пришла в одному из поликлиник города-героя и предложила участковому терапевту взятку за поддельный документ. По факту волгоградка не проходила иммунизацию.

- В судебном заседании Р. свою виновность в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ, признала, раскаялась в его совершении, - уточнили в суде.

Отметим, что максимальный штраф по статье за мелкое взяточничество – до 20 тысяч рублей, также санкции подразумевают тюремный срок до 1 года. Осужденная может оспорить данное решение в течение ближайших 10 дней.